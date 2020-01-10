Мокрый снег с дождем и ветер прогнозируют в Псковской области в выходные

10 Янв. 2020 2020-01-10T16:24:53+03:00

Кажется, эти выходные стоит провести так же, как и первые дни января: в кроватке, с пледиком и чашкой какао. Фото: Дарья ХВАТКОВА

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В предстоящие выходные, 11 и 12 января, в Псковской области ожидаются неблагоприятные погодные условия. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад», в ближайшие два дня в регион придут осадки – мокрый снег и дождь, а температура будет несколько раз пересекать нулевую отметку.

Ночью в субботу, 11 января, на севере Псковской области прогнозируются небольшие осадки: дождь и мокрый снег. На юге области – мокрый снег стоит ждать и ночью, и днем. Температура воздуха 11 января – 0…-5 градусов.

12 января погода будет облачной, утром местами, а днем в большинстве районов пройдет снег или мокрый снег, днем добавится и дождь. Ветер будет юго-западный, до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью по области составит -1…-6 градусов, днем -1…+4 градуса.

Дорожное агентство просит автомобилистов соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию, воздержаться от резких маневров и перестроений, быть внимательнее на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU