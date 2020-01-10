2020-01-10T16:35:43+03:00
Происшествия

Несовершеннолетний великолучанин угнал машину, решив «покататься»

Ранее подросток уже был судим за кражу и грабёж
Анна БЫСТРОВА
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Задержать угонщика удалось «по горячим следам».Задержать угонщика удалось «по горячим следам».Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Несовершеннолетний житель города Великие Луки Псковской области угнал автомобиль, решив «покататься». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 9 января к стражам правопорядка обратился владелец автомобиля «ВАЗ-21073».

Он рассказал, что прямо от крыльца его дома па улице Вагонной неизвестный угнал машину. Полицейские незамедлительно разослали наводку на пропавший автомобиль среди своих коллег. Это помогло великолукским сотрудникам ДПС ГИБДД вычислить и затормозить разыскиваемую легковушку.

За рулём оказался 17-летний великолучанин, ранее судимый за кражу и грабёж. Он заявил, что захотел покататься и не нашёл ничего лучше, кроме как взять первую попавшуюся машину.

Теперь подростку грозит уголовное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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