2020-01-10T17:22:38+03:00
Общество

Жители Псковской области смогут оформить региональную доплату к пенсии в любом из отделов МФЦ

Установленная величина прожиточного минимума пенсионера - 9 тысяч 529 рублей
Анна БЫСТРОВА
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Оформить доплату к пенсии пожилым псковичам станет легче.Оформить доплату к пенсии пожилым псковичам станет легче.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Жители Псковской области смогут оформить региональную социальную доплату к пенсии в любом из отделов МФЦ. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, новые правила вступили в силу с 9 января 2020 года.

С этого дня документы на оформление выплаты принимают во всех 24-х отделах Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Доплату может получить любой из неработающих пенсионеров региона (в том числе иностранные граждане и лица без гражданства), если начисленная пенсия не достигает 9 тысяч 529 рублей.

По оценкам специалистов, претендовать на подобные доплаты могут более 29 тысяч человек. В связи с этим на реализацию программы в региональный бюджет заложили около 700 миллионов рублей.

КОНКРЕТНО

Проконсультироваться по вопросам региональных социальных доплат можно по телефону комитета посоциальной защите Псковской области: 8 (8112) 29-91-11, а также в МФЦ: 8-800-100-60-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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