Жители Псковской области смогут оформить региональную доплату к пенсии в любом из отделов МФЦ
Жители Псковской области смогут оформить региональную социальную доплату к пенсии в любом из отделов МФЦ. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, новые правила вступили в силу с 9 января 2020 года.
С этого дня документы на оформление выплаты принимают во всех 24-х отделах Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Доплату может получить любой из неработающих пенсионеров региона (в том числе иностранные граждане и лица без гражданства), если начисленная пенсия не достигает 9 тысяч 529 рублей.
По оценкам специалистов, претендовать на подобные доплаты могут более 29 тысяч человек. В связи с этим на реализацию программы в региональный бюджет заложили около 700 миллионов рублей.
КОНКРЕТНО
Проконсультироваться по вопросам региональных социальных доплат можно по телефону комитета посоциальной защите Псковской области: 8 (8112) 29-91-11, а также в МФЦ: 8-800-100-60-11.
ИСТОЧНИК KP.RU