Трое псковских подростков окажутся на скамье подсудимых за убийство двух мужчин
Трое псковских подростков предстанут перед судом за жестокое избиение трех мужчин без определенного места жительства, двое из них умерли на месте. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в следственном управлении СК России по Псковской области, расследование уголовного дела в отношении 17-летних преступников завершено.
Как выяснило следствие, в ночь на 24 декабря 2018 года компания выпивала в квартире на улице Мирной в Пскове. От скуки молодые люди спустились в подвал, где находились трое бомжей. Подозреваемые избивали мужчин руками, ногами и металлической ножкой от стола. Удары в голову, туловище и конечности привели к переломам костей носа и ребер, разрыву внутренних органов, множественным кровоподтекам и ссадинам. Двое избитых умерли тут же от черепно-мозговой травмы, третьему успели оказать медицинскую помощь.
Следователи досконально изучили личности подростков, допросили родственников, знакомых и преподавателей школ. Выяснилось, что подозреваемые и ранее вели себя агрессивно, проявляли жестокость к слабым людям и ребятам младше себя. Не раз подростки применяли физическое насилие и участвовали в травле школьников. Подозреваемые нарушали учебную дисциплину, имели отрицательную успеваемость, хамски и грубо вели себя по отношению к взрослым, критику в свой адрес не воспринимали.
Уголовное дело передали Псковскому городскому суду. Трех подростков обвиняют по двум статьям уголовного кодекса: убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений (пункты «а», «ж», «и» части 2 статьи 105) и покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений (часть 3 статьи 30).
Убийство двух людей по предварительному сговору наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет.
ИСТОЧНИК KP.RU