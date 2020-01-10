2020-01-10T17:50:02+03:00
Происшествия

Трое псковских подростков окажутся на скамье подсудимых за убийство двух мужчин

От скуки пьяная компания избила трех бездомных
Алиса Солнцева
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Такое жестокое убийство наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет.Такое жестокое убийство наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Трое псковских подростков предстанут перед судом за жестокое избиение трех мужчин без определенного места жительства, двое из них умерли на месте. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в следственном управлении СК России по Псковской области, расследование уголовного дела в отношении 17-летних преступников завершено.

Как выяснило следствие, в ночь на 24 декабря 2018 года компания выпивала в квартире на улице Мирной в Пскове. От скуки молодые люди спустились в подвал, где находились трое бомжей. Подозреваемые избивали мужчин руками, ногами и металлической ножкой от стола. Удары в голову, туловище и конечности привели к переломам костей носа и ребер, разрыву внутренних органов, множественным кровоподтекам и ссадинам. Двое избитых умерли тут же от черепно-мозговой травмы, третьему успели оказать медицинскую помощь.

Следователи досконально изучили личности подростков, допросили родственников, знакомых и преподавателей школ. Выяснилось, что подозреваемые и ранее вели себя агрессивно, проявляли жестокость к слабым людям и ребятам младше себя. Не раз подростки применяли физическое насилие и участвовали в травле школьников. Подозреваемые нарушали учебную дисциплину, имели отрицательную успеваемость, хамски и грубо вели себя по отношению к взрослым, критику в свой адрес не воспринимали.

Уголовное дело передали Псковскому городскому суду. Трех подростков обвиняют по двум статьям уголовного кодекса: убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений (пункты «а», «ж», «и» части 2 статьи 105) и покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений (часть 3 статьи 30).

Убийство двух людей по предварительному сговору наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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