Псковские зоозащитники спасли мучившихся животных с контактной выставки

11 Янв. 2020 2020-01-11T12:40:55+03:00

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Передвижная выставка кошек в Пскове закрылась раньше времени благодаря общественной организации «Зоозащита», неравнодушным горожанам и журналистам, забившим тревогу. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков» из записи в официальной группе организации, «Зоозащита» вместе с волонтерами и полицией добилась изъятия 14 больных и истощенных кошек у хозяина контактной выставки.

«Уникальная выставка», на которой кошек можно «трогать, гладить и кормить», как гласит афиша, остановилась в Пскове с 5 по 12 января. За небольшую плату посетители попадали в «вонючее помещение», в клетку с кошками и обезьянкой. Кошки «тощие, грязные, замученные», обезьянка вовсе «не реагирует ни на какие действия». За питомцами хозяин выставки ухаживать не спешит: вода в чашках грязная, корма нет, лотки заполнены. Владелец уверял, что породистых животных собирали по приютам. С таким описанием в группу «Зоозащиты» обратилась псковичка 8 января в надежде, что организация поможет несчастным животным.

Фото: "Зоозащита". Псковские общественники прекратили ужасную выставку, которая колесила по разным городам России.

10 января вечером животных изъяли и поместили в приют на карантин. Обследование врача показало, что все животные обезвожены, у 10 из 14 кошек истощение, у некоторых из них серьезные заболевания. У одной кошечки ринотрахеит в запущенной форме, она очень сильно чихает, у другой – дистрофия. У трех котов подозрение на кальцивироз, температура 39,6 и язвы во рту и на носу. У другой кошки температура 39,5 и понос водой.

- И вот этих животных завтра должны были увозить в следующий город, на такую же выставку… - пишут в «Зоозащите».

ИСТОЧНИК KP.RU