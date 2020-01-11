Фильм «Холоп», снятый в Псковской области, собрал больше двух миллиардов за две недели

11 Янв. 2020 2020-01-11T13:59:57+03:00

Это третий в истории российского кинематографа фильм с такими сборами

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Более двух миллиардов рублей собрала российская комедия режиссера Клима Шипенко «Холоп». На сегодня ЕАИС (Единая автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах) оценивает сборы фильма в 2 101 782 441 рублей, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков». Более 7,5 миллионов зрителей увидели картину к этому дню. Фильм вышел в прокат 26 декабря, уже до 1 января сборы составили 389 миллионов рублей.

Такого показателя по сборам ранее удалось достигнуть двум российским фильмам – «Движение вверх» и «Т-34». До отметки в два миллиарда эти кинокартины дошли более чем за 20 дней.

Скриншот: ЕАИС. Может, земля псковская помогла?

Комедия «Холоп» - это история о превращении «из князи в грязи». Главный герой, мажор, однажды просыпается в деревне в 1860 году: без дорогой иномарки, интернета, денег и связей. Представитель золотой молодежи превращается из сына высокопоставленного человека в обычного холопа, а благодаря деревенским жителям и труду - из эгоиста и подлеца в человека.

Деревенские сцены снимали в Псковской области, в Пушкинских Горах и кинодеревне в Новоржевском районе. В этих местах уже проходили съемки «Батальона» Дмитрия Месхиева и «Истории одного назначения» Авдотьи Смирновой.

В комедии снимались Милош Бикович, Мария Миронова, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Вадим Демчог, Александр Самойленко. Небольшую роль сыграла актриса Псковского театра драмы Ксения Тишкова, для массовых сцен привлекали жителей Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU