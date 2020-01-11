2020-01-11T16:27:42+03:00
Общество

В Псковской областной библиотеке завершены основные строительные работы

В учреждение уже поступила новая мебель и часть книг
Алиса Солнцева
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Фото: пресс-служба АПО. Василий Осипов поручил ускорить строительные работы.Фото: пресс-служба АПО. Василий Осипов поручил ускорить строительные работы.
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В Псковской областной универсальной научной библиотеке завершили основные строительные работы, большинство помещений уже готовы. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, вице-губернатор региона Василий Осипов 11 января проконтролировал ход масштабной реконструкции.

Подрядчик уже отремонтировал крышу и привел в порядок внутренние помещения, провел облицовку фасада и заменил окна. Кроме того, появилась двухэтажная надстройка.

Фото: пресс-служба АПО. Часть книг возвращаются в областную библиотеку.

Фото: пресс-служба АПО. Часть книг возвращаются в областную библиотеку.

Таким образом, на цокольном, втором и третьем этажах остается подключить вентиляцию и убрать строительный мусор, на первом – еще идет косметический ремонт. Во входной зоне в ближайшие дни установят витражную композицию, зальют пол, оборудуют навес и козырьки.

Залы библиотеки получили новые стеллажи, столы и стулья, в учреждение уже поступают книги.

Фото: пресс-служба АПО. Рабочие налаживают лифты и техническое оборудование.

Фото: пресс-служба АПО. Рабочие налаживают лифты и техническое оборудование.

Василий Осипов поручил подрядной организации ускорить строительные работы, увеличить количество рабочих на объекте.

Как известно, с момента открытия библиотеки в 1962 году в нем ни разу не было капитального ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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