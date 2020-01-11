Андрей Малахов посетил Псково-Печерский монастырь

11 Янв. 2020 2020-01-11T16:58:13+03:00

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Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь посетил известный журналист, телеведущий канала «Россия 1» Андрей Малахов. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», в официальной группе обители в соцсети «ВКонтакте» появилась запись с прикрепленным видео.

- Святая обитель никого не оставляет равнодушным... Сегодня наш монастырь посетил Андрей Малахов. «Пусть говорят», что к нам люди стремятся за самым важным... За молитвой, - написали в сообществе.

На видеозаписи Андрей Малахов выходит из храма со священником. На просьбы других посетителей обители о фотографии, журналист отвечает согласием.

- У каждого из нас жизнь делится на «до Печор» и «с Печорами», - отмечает подписчик группы Оксана М. в комментарии.

ИСТОЧНИК KP.RU