Выявились финалисты общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019»

12 Янв. 2020 2020-01-12T09:51:35+03:00

Фото: informpskov.ru. Финальное голосование пройдет с 14 по 26 января.

Тройка лидеров в каждой номинации продолжит борьбу за первое место

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Стали известны финалисты Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019». В первом туре голосования участвовали 120 претендентов в 12 номинациях, дальше прошли по трое кандидатов. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» организаторы события, голосование на сайте Псковского агентства информации завершилось вечером 10 января.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ТУРА ПРЕМИИ «НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ – 2019»

Номинация «Открытие»:

1 место - Торговый центр «Технодром», 21,2% (276 голосов)

2 место - Скейт-парк «Волна», 15,12% (197 голосов)

3 место - Первое вегетарианское кафе в Пскове «Живица», 12,82% (167 голосов).

Номинация «Наша марка»:

1 место - Великолукский мясокомбинат, 55,5% (2028 голосов)

2 место - Мороженое «Славестино» от великолукской «Фабрики мороженого», 9,77% (357 голосов)

3 место - «Столбушинский продукт», 8,51% (311 голосов)

Номинация «Сервис»:

1 место - Пансионат «Кривск» в Печорском районе, 26,93% (474 голоса)

2 место - Кафе-бар «Уют» в Печорах, 20,85% (367 голосов)

3 место - «Спа без дна», 19,26% (339 голосов).

Номинация «Лидер»:

1 место - Председатель СПК «Выбор» Новоржевского района Михаил Степанов, 27,47% (487 голосов)

2 место - Директор Центра лечебной педагогики в Пскове, член Общественной палаты Андрей Царёв, 25,61% (454 голосов)

3 место, Глава Лавровской волости Печорского района Кирилл Кононов, 15,51% (275 голосов).

Номинация «Рекорд»:

1 место - Директор Центра внешкольной работы Куньинского района, руководитель Центра тестирования ВФСК «ГТО» Сергей Арсеньев, 19,85% (417 голосов)

2 место - Учитель физкультуры из Струг Красных Ольга Епифанова, 19,13% (402 голоса)

3 место - 10-летний чемпион СЗФО по картингу Данила Волков, 16,75% (352 голоса).

Номинация «Поступок»:

1 место - Школьник из Пскова Иван Степанов за спасение тонувшего ребёнка, 40% (548 голоса)

2 место - Семиклассник Арсений Валентионок из Себежа за спасение тонувшей одноклассницы, 37,66% (516 голосов)

3 место - Житель Порхова Андрей Куклин за спасение тонувшей девочки, 13,72% (188 голосов).

Номинация «Защита»:

1 место - Полицейские Андрей Шанин, Иван Малышев и Андрей Сазонов за спасение из огня трёх человек, 54,98% (717 голосов)

2 место - Инспекторы ДПС Александр Никонов и Артём Баранов за спасение попавшей в ДТП девочки, 18,02% (235 голоса)

3 место - Психолог психологической лаборатории исправительной колонии в поселке Середка Псковского района Степан Бабиков за спасение попавшей в ДТП девушки, 13,11% (171 голос).

Номинация «Талант»:

1 место - Детский хоровой коллектив «Ступени» из Опочки, 22,2% (581 голос)

2 место - Учащийся Детской школы искусств города Великие Луки, композитор Елисей Альт, 13,76% (360 голосов)

3 место - Певица из Печор Марина Травкина, 13,37% (350 голосов).

Номинация «Призвание»:

1 место - Создатель первого в Псковской области приюта для аистов «Дома белого аиста» Марина Сиденко, 15,25% (569 голосов)

2 место - Социальный работник Псковской региональной общественной благотворительной организации «Общество родителей детей-инвалидов с аутизмом «Я и ТЫ» Игорь Дудоров, 14,83% (553 голоса)

3 место - Фитнес-тренер Наталья Ефимова, 13,46% (502 голоса).

Номинация «Инициатива»:

1 место - Приют для собак «Помощь животным Веретье», 31,26% (568 голосов)

2 место - Сообщество онкологических пациентов «Помощь рядом. Псков», 14,8% (269 голосов)

3 место - Детский творческий лагерь «Камчатка», 9,91% (180 голосов).

Номинация «Событие»:

1 место - Межрайонный детский конкурс-фестиваль малых театральных форм «Пашуля» в Новосокольниках, 18,34% (265 голосов)

2 место - 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени в Пскове, 17,79% (257 голосов)

3 место - Восстановление кровли Гремячей башни после урагана, 17,51% (253 голоса).

Номинация «Команда2018»:

1 место - Проект «Лига дворового футбола Псковской области», 29,42% (353 голоса)

2 место - Проект по сохранению 300-летнего памятника деревянного зодчества «Стрелецкий домик» в Печорах, 26,25% (315 голосов)

3 место - Проект «Интерактивная карта доступности Псковской области», 9,33% (112 голосов).

Второй тур голосования продлится с 14 по 26 января. На финальном этапе к оценке номинантов присоединится жюри из 12 человек. Голос эксперта будет равняться трем процентам от общего количества голосов. Церемония награждения пройдет 30 января в Псковском академическом театре драмы имени А.С. Пушкина.

О том, кто боролся за премию «Народное признание – 2019», смотрите на сайте Псковского агентства информации (здесь).

ИСТОЧНИК KP.RU