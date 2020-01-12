2020-01-12T14:10:57+03:00
Недвижимость

Вице-губернатор Псковской области поручил регоператору вывезти накопившийся мусор

Василий Осипов проверил более 50 контейнерных площадок и сделал замечания регоператору
Алиса Солнцева
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Фото: пресс-служба АПО. Вывоз мусора администрация Псковской области держит на постоянном контроле.Фото: пресс-служба АПО. Вывоз мусора администрация Псковской области держит на постоянном контроле.
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Вице-губернатор Псковской области Василий Осипов поручил регоператору устранить замечания по уборке мусора в областном центре. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе региональной администрации, 11 января Василий Осипов проинспектировал работу регионального оператора по обращению с ТКО.

Василий Осипов посетил более 50 контейнерных площадок на территории Пскова и Псковского района. Особое внимание уделил адресам, по которым поступали жалобы от псковичей. Жители города отмечали, что за период новогодних праздников на улицах Новоселов, Труда, Юбилейной, а также в деревне Писковичи накопился мусор.

Василий Осипов убедился, что на некоторых площадках не вывезены крупногабаритные отходы и пластик. Заместитель губернатора Псковской области поручил регоператору устранить выявленные нарушения в кратчайшие сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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