21-летнюю жительницу Острова разыскивают родственники

12 Янв. 2020 2020-01-12T14:41:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Родители и полицейские разыскивают 21-летнюю жительницу города Острова Анастасию Молодцову. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», объявления о пропавшей девушке появились в соцсетях. Как гласят посты в группах «ВКонтакте», 7 января девушка ушла из дома и не вернулась , конфликтов в семье не было.

9 января Анастасию видели в Санкт-Петербурге у гостиницы «Россия». Девушка хотела сесть в автобус до Острова, но не смогла – у пассажирки не было паспорта. После этого девушку видели у входа в Финляндский вокзал.

Фото: "ВКонтакте". Фото со страницы девушки от 14 декабря.

Если вы располагаете какими-либо данными о местонахождении Анастасии Молодцовой, позвоните ее маме Руслане Мироновой по телефону: 8 (999) 244-39-28 или в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU