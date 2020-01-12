2020-01-12T14:41:11+03:00
Общество

21-летнюю жительницу Острова разыскивают родственники

9 января девушку видели в Санкт-Петербурге, она пыталась уехать в Остров
Алиса Солнцева
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Фото: "ВКонтакте". Анастасия Молодцова высокого роста, волосы русые, на лице веснушки.Фото: "ВКонтакте". Анастасия Молодцова высокого роста, волосы русые, на лице веснушки.
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Родители и полицейские разыскивают 21-летнюю жительницу города Острова Анастасию Молодцову. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», объявления о пропавшей девушке появились в соцсетях. Как гласят посты в группах «ВКонтакте», 7 января девушка ушла из дома и не вернулась , конфликтов в семье не было.

9 января Анастасию видели в Санкт-Петербурге у гостиницы «Россия». Девушка хотела сесть в автобус до Острова, но не смогла – у пассажирки не было паспорта. После этого девушку видели у входа в Финляндский вокзал.

Фото: "ВКонтакте". Фото со страницы девушки от 14 декабря.

Фото: "ВКонтакте". Фото со страницы девушки от 14 декабря.

Если вы располагаете какими-либо данными о местонахождении Анастасии Молодцовой, позвоните ее маме Руслане Мироновой по телефону: 8 (999) 244-39-28 или в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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21-летнюю жительницу Острова разыскивают родственники
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