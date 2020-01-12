15 и 16 февраля в Псковском драматическом театре состоится первая премьера года

12 Янв. 2020 2020-01-12T17:27:15+03:00

Пьесу «Нави Волырк, капитанский сын» прежде не ставили в театрах

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Первая премьера нового года в Псковском академическом театре драмы имени А.С. Пушкина состоится 15 и 16 февраля. Постановка «Нави Волырк, капитанский сын» по пьесе Олега Михайлова создана к 60-летнему юбилею заслуженного артиста России Сергея Попкова, который и сыграет в спектакле главную роль Ивана Крылова. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе театра.

Театральный критик Жанна Зарецкая, видевшая эскиз спектакля, сопоставила игру Попкова в «Нави Волырке» с легендарной работой Евгения Лебедева в «Холстомере» Георгия Товстоногова. Режиссером нового спектакля выступает петербурженка Елена Павлова. Помимо юбиляра, в постановке заняты Илона Гончар и Нина Семенова.

Полное название пьесы Олега Михайлова - «Нави Волырк — капитанский сын. Жизнь Ивана Крылова, медведя-оборотня, рассказанная им самим Неизвестному лицу». В театре произведение ставится впервые.

Афиша: drampush.ru.

«Нави Волырк» - спектакль о русской душе, о пересмотре прожитой жизни. Произведение одновременно сложное и загадочное включает долю эксцентрики, а иногда догола обнажает бытийные истины.

- Мне интереснее было постижение внутренней человеческой природы этой неординарной личности, чем внешние факты биографии. Надеюсь, это будет интересно и зрителям, - объясняет режиссер спектакля выбор главного героя - баснописца Ивана Крылова.

Кроме того, в этой работе Псковский театр драмы впервые сотрудничает с одним из ведущих театральных художников России – Николаем Слободяником.

КОНКРЕТНО

Премьера спектакля «Нави Волырк, капитанский сын» состоится 15 и 16 февраля на малой сцене в 18:00. Купить билеты можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU