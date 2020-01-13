Чудское и Псковское озера планируют расчистить по нацпроекту «Экология»

13 Янв. 2020 2020-01-13T09:47:18+03:00

В 2020 году Псковская область наметила много мероприятий по улучшению экологии. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

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В 2020 году власти Псковской области подготовят документацию для расчистки Чудского и Псковского озер на территории деревень Подборовье, Подолешье, Раскопель, Островцы и Спицино Гдовского района. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков» из записи в официальном аккаунте губернатора региона в Instagram, план по нацпроекту «Экология» в 2019 году Псковская область выполнила на 100 процентов, в этом году реализация проекта продолжится.

Так, по нацпроекту «Экология» регион закупил новую противопожарную технику: 41 машину и 497 единиц оборудования. Как отмечают спасатели, такого обновления базы в Псковской области еще не было.

В 2020 году по проекту «Чистая вода» в Переслегино проведут реконструкцию системы водоснабжения, в Великих Луках начнут ремонт водовода.

ИСТОЧНИК KP.RU