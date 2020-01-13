За изготовление фиктивных бухгалтерских документов псковичке грозит до 6 лет тюрьмы

13 Янв. 2020 2020-01-13T09:56:40+03:00

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До шести лет лишения свободы грозит псковичке, изготовившей фиктивные бухгалтерские документы в надежде подзаработать. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, женщину обвиняют в покушении на мошенничество группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

По версии следствия, в период с 30 июня 2017 года по 25 января 2018 года псковичка сговорилась с руководителем одной из местных фирм, а также работником налоговой. Вместе сообщники подготовили фальшивые бухгалтерские документы, в которых искусственно создали налоговые вычеты в пользу госбюджета. Благодаря поддельной бумаге новые знакомые надеялись вернуть «свою» часть денег.

Однако замысел осуществить не удалось. Налоговая проверка выявила фальшивые документы и отказалась возмещать налог на добавленную стоимость. Вместо этого на сообщников завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU