2020-01-13T12:23:10+03:00
Общество

У жителей Псковской области появилась возможность зарегистрировать акты гражданского состояния в электронном виде

Портал госуслуг расширил функционал
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
ФОТО: pixabay.com. Зарегистрировать нового члена семьи стало проще.ФОТО: pixabay.com. Зарегистрировать нового члена семьи стало проще.
Изменить размер текста:

У жителей Псковской области появилась возможность зарегистрировать акты гражданского состояния и подать заявление на социальные выплаты в электронном виде. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, это стало возможным благодаря расширению функционала Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Благодаря новшеству при помощи компьютера или смартфона граждане смогут, например, провести государственную регистрацию брака, регистрацию рождения ребенка или его усыновления. В тестовом режиме на портале госуслуг также доступны функции подачи заявления о выплате субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

КСТАТИ

Работа по расширению функционала сайта не прекращается. В планах разработчиков раздел, в котором псковичи смогут подтвердить документ об образовании, записать ребёнка в школу или же провести аккредитацию и лицензирование образовательной деятельности. В настоящее время на портале госуслуг зарегистрированы более 410 тысяч жителей Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Псковской областной библиотеке проходит выставка лучших изданий 2019 года
У жителей Псковской области появилась возможность зарегистрировать акты гражданского состояния в электронном виде
«Лексус» сбил двух человек, кинувшихся на помощь к пострадавшим в ДТП у деревни Стяглы
Поиски 21-летней жительницы Острова прекращены
Три человека погибли в ДТП у деревни Стяглы Псковского района
За изготовление фиктивных бухгалтерских документов псковичке грозит до 6 лет тюрьмы
Чудское и Псковское озера планируют расчистить по нацпроекту «Экология»
15 и 16 февраля в Псковском драматическом театре состоится первая премьера года
21-летнюю жительницу Острова разыскивают родственники
Вице-губернатор Псковской области поручил регоператору вывезти накопившийся мусор
70 тысяч рублей украли мошенники у пенсионерки из Пскова
Выявились финалисты общественной премии Псковской области «Народное признание – 2019»