У жителей Псковской области появилась возможность зарегистрировать акты гражданского состояния в электронном виде

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:23:10+03:00

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У жителей Псковской области появилась возможность зарегистрировать акты гражданского состояния и подать заявление на социальные выплаты в электронном виде. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, это стало возможным благодаря расширению функционала Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Благодаря новшеству при помощи компьютера или смартфона граждане смогут, например, провести государственную регистрацию брака, регистрацию рождения ребенка или его усыновления. В тестовом режиме на портале госуслуг также доступны функции подачи заявления о выплате субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

КСТАТИ

Работа по расширению функционала сайта не прекращается. В планах разработчиков раздел, в котором псковичи смогут подтвердить документ об образовании, записать ребёнка в школу или же провести аккредитацию и лицензирование образовательной деятельности. В настоящее время на портале госуслуг зарегистрированы более 410 тысяч жителей Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU