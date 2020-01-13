В Псковской областной библиотеке проходит выставка лучших изданий 2019 года

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:34:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 13 января, в Псковской областной универсальной научной библиотеке стартовала ежегодная выставка-презентация «Книга – 2019». Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в учреждении.

Начался марафон с презентации художественных книг и литературоведческих изданий. 14 января откроется выставка новых изданий по искусству, 15 января библиотека презентует исторические новинки, 16 января – деловые книги, 17 января – краеведческие издания. Марафон закончится 20 января, в этот день в зале выставят литературу на иностранных языках.

К слову, в 2019 году в фонд библиотеки поступило более 7 тысяч новых изданий, лучшие из них вы можете увидеть на открывшейся выставке.

КОНКРЕТНО

Выставка «Книга – 2019» работает с 12 до 18 часов в Псковской областной универсальной научной библиотеке (Псков, улица Вокзальная, 48). Телефон для справок: 8 (8112) 72-83-98.

ИСТОЧНИК KP.RU