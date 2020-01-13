Благотворительный фонд объявил срочный сбор средств для 3-летней великолучанки
Благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» объявил срочный сбор средств для трехлетней Дарины Даниленко. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», просьба о помощи появилась в официальной группе организации в соцсети «ВКонтакте».
9 апреля 2019 года малышке поставили диагноз «опухоль ствола головного мозга», в мае девочка прошла лечение в Санкт-Петербурге, и опухоль уменьшилась в 2 раза.
Но спустя 7 месяцев ремиссии опухоль снова начала расти, а у Дарины обострились недуги: трехлетняя великолучанка испытывает головные боли, не может разжать пальцы на одной руке, у девочки шаткая походка и усталый взгляд.
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Псковичи помогают собрать деньги на лечение двухлетней великолучанки Дарины Даниленко. К сбору средств подключился фонд «Святой Равноапостольной княгини Ольги» (подробности).
Дарине Даниленко требуется дальнейшее лечение.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ
Перечислить средства можно на счёт фонда с пометкой «Даниленко».
р/с 40703810051000000139
Псковское отделение № 8630
ПАО СБЕРБАНК г. Псков
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к/с 30101810300000000602
ОКВЭД 64.99
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