Мужчина пытался ввезти в Псковскую область 20 предметов искусства

13 Янв. 2020 2020-01-13T18:10:45+03:00

Фото: пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Откуда и зачем вез ценности мужчина, он не рассказал.

Россиянин вез в багажнике резные тумбы, статуэтку и картины

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20 предметов искусства, интерьера и мебели пытался незаконно провезти мужчина через границу в Псковской области. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, 56-летнего россиянина остановили в пункте пропуска «Лудонка». Мужчина ехал в Россию на «Мерседесе».

Фото: пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Любовь к искусству или злой умысел?

В багажнике автомобиля среди личных вещей путешественника нашли более 20 предметов искусства, интерьера и мебели: картины, статуэтки, деревянные резные тумбы.

Кому принадлежат предметы, которые могут представлять культурную ценность, водитель рассказывать не стал. Сотрудникам пограничного управления также не удалось узнать, с какой целью мужчина вез их в Россию.

Фото: пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Предметы могут представлять культурную ценность.

Найденные ценности пограничники передали сотрудникам таможни, эксперты проведут оценку и примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU