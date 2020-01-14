Псковская область перевыполнила план по жилищному строительству

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:04:04+03:00

Более 250 тысяч квадратных метров возвели в регионе в 2019 году

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В Псковской области в 2019 году возвели 253 тысячи квадратных метров жилых домов. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе региональной администрации, этот показатель намного превышает плановый в 225 тысяч квадратных метров.

Большая часть жилой площади в регионе возведена населением. Около 150 тысяч квадратных метров приходится на частные дома.

В 2020 году министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства поставило более высокую планку для Псковской области – 250 тысяч квадратных метров.

Рост объемов жилищного строительства отмечается в регионе на протяжении нескольких лет. В 2017 году в Псковской области появилось 200 тысяч квадратных метров жилой площади, в 2018 году – более 233 тысячи, в прошлом году – 253 тысячи.

ИСТОЧНИК KP.RU