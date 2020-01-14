2020-01-14T10:42:23+03:00
Общество

Почти 19 тонн норвежской скумбрии не прошли ветконтроль в Псковской области

Водитель не смог предоставить полный пакет необходимых документов
Анна БЫСТРОВА
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Рыбу вернули стране-производителю.Рыбу вернули стране-производителю.
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Почти 19 тонн норвежской скумбрии не прошли ветеринарный контроль на границе Псковской области. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, мороженую рыбу пытались ввезти на территорию Евразийского экономического союза через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Убылинка».

Согласно документам, которые водитель машины предоставил на границе, транспорт направлялся из норвежской области Согн-ог-Фьюране в казахстанский город Алма-Ата. В кузове автомобиля находились 18,7 тонн скумбрии. Псковские сотрудники Россельхознадхора попросили предъявить разрешение Комитета ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на ввоз в 2020 году скумбрии. Однако такого документа у водителя не оказалось.

В связи с этим на границе Российской Федерации груз развернули, оформив акт о его возврате производителю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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