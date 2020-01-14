2020-01-14T11:20:47+03:00
Общество

50 тысяч человек посетили новогодние мероприятия в Пскове

В городе в новогодние каникулы прошло более ста мероприятий
Максим ДМИТРИЕВ
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Основные мероприятия прошли в центре Пскова.Основные мероприятия прошли в центре Пскова.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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50 тысяч псковичей поучаствовали в культурно-массовых мероприятиях, организованных в городе в новогодние праздники. Об этом сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков на пресс-конференции 14 января по итогам новогодних каникул, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

Несмотря на бесснежную зиму, псковичи чувствовали атмосферу праздника, посещая городские мероприятия в культурных учреждениях и массовые гуляния. В городе прошло более ста мероприятий, как отметил начальник администрации города.

Одним из самых масштабных мероприятий в Пскове должна была стать ярмарка, но не все прошло так, как было запланировано.

- Сказать, что ярмарка была организована хорошо, я не скажу, - отметил Александр Братчиков. – Сейчас одна из задач администрации – организация красивых, современных новогодних ярмарок и мероприятий, которые связаны с торговлей на уличном пространстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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