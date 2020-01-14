В Псковском районе рабочие забили сваи в основание нового моста через реку Кебь

14 Янв. 2020 2020-01-14T13:13:35+03:00

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В Псковском районе подрядная организация установила сваи в основание нового моста через реку Кебь. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, переправа, которая обойдётся региону в 42 миллиона рублей, свяжет некоммерческие садоводческие товарищества «Восток» и «Кебь».

Земляные работы на месте будущего моста начались ещё в 2019 году. В это же время на одном из берегов появились сваи. В начале января сваи забили и на противоположном берегу реки. По контракту, к 31 июля 2020 года после строительства моста и укладки дорожного полотна подрядчик обязан обустроить и подъезды к новому сооружению. Отставания от графика работ нет, что воодушевляет местных жителей.

- Предыдущая переправа не отвечала требованиям безопасности. Во время паводков ее часто затапливало. Жителям приходилось добираться до своих участков в объезд, оставлять свои автомобили и идти несколько километров пешком, — объяснили необходимость нового моста через Кебь в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

ИСТОЧНИК KP.RU