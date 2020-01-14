Псковских аферистов Григория и Жанну Паламарчук нашли в Израиле

14 Янв. 2020 2020-01-14T14:40:39+03:00

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Семья псковских аферистов Григорий и Жанна Паламарчук замечены в Израиле. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», об этом говорилось в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». Российский журналист и его команда проводят собственное расследование, общаются с жертвами мошенников и выходят на связь с парой. Этой теме посвящена уже не первая программа Андрея Малахова.

Жанна и Григорий Паламарчук, мать и сын – выходцы из Пскова. Мужчина, как правило, входил в доверие к обеспеченным женщинам, брал огромные кредиты на их имя или получал от них большие суммы, сбегал и больше не выходил на связь. Таких пострадавших несколько десятков как в Санкт-Петербурге, так и в Пскове. Жанна Паламарчук в Пскове работала юристом, за махинации провела 7 лет в тюрьме, но жертвы Паламарчуков до сих пор не смогли вернуть деньги.

Скриншот из программы "Андрей Малахов. Прямой эфир".

После последнего эфира, на который пригласили оставленную аферистами без жилья и средств к существованию беременную петербурженку, семья сбежала в Израиль. Корреспондент программы обнаружил мошенников недалеко от Тель-Авива, отвечать за свои действия по закону они не собираются.

ИСТОЧНИК KP.RU