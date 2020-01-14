2020-01-14T14:40:39+03:00
Происшествия

Псковских аферистов Григория и Жанну Паламарчук нашли в Израиле

На счету этой пары десятки обманутых женщин и, вероятно, миллионы рублей
Максим Дмитриев
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Скриншот из программы "Андрей Малахов. Прямой эфир".Скриншот из программы "Андрей Малахов. Прямой эфир".
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Семья псковских аферистов Григорий и Жанна Паламарчук замечены в Израиле. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», об этом говорилось в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». Российский журналист и его команда проводят собственное расследование, общаются с жертвами мошенников и выходят на связь с парой. Этой теме посвящена уже не первая программа Андрея Малахова.

Жанна и Григорий Паламарчук, мать и сын – выходцы из Пскова. Мужчина, как правило, входил в доверие к обеспеченным женщинам, брал огромные кредиты на их имя или получал от них большие суммы, сбегал и больше не выходил на связь. Таких пострадавших несколько десятков как в Санкт-Петербурге, так и в Пскове. Жанна Паламарчук в Пскове работала юристом, за махинации провела 7 лет в тюрьме, но жертвы Паламарчуков до сих пор не смогли вернуть деньги.

Скриншот из программы "Андрей Малахов. Прямой эфир".

Скриншот из программы "Андрей Малахов. Прямой эфир".

После последнего эфира, на который пригласили оставленную аферистами без жилья и средств к существованию беременную петербурженку, семья сбежала в Израиль. Корреспондент программы обнаружил мошенников недалеко от Тель-Авива, отвечать за свои действия по закону они не собираются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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