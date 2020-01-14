Известный футболист Сергей Семак записал видеообращение в поддержку гдовского «Дома Белого аиста»

14 Янв. 2020 2020-01-14T16:01:02+03:00

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Известный российский футболист, главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак записал видеообращение в поддержку гдовского приюта для аистов. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» об этом активисты волонтёрского центра помощи аистам «Дом Белого аиста» рассказали на своей официальной странице в соцсети «Вконтакте».

В ролике, записанном на камеру мобильного телефона, пятикратный чемпион России, за свою спортивную карьеру игравший в составе трёх клубов, напомнил, что он многодетный отец.

- Я, конечно, не рассказываю им о том, что их принёс белый аист, но в моё детство такая легенда существовала. И она была прекрасна. И чем больше будет белых аистов, тем мир будет добрее, лучше, красивее, - заключил именитый спортсмен и призвал помочь единственному в России реабилитационному центру для аистов, расположенному в Псковской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="272" height="480" src="https://www.pskov.kp.ru/video/embed/754659" frameborder="0"></iframe> Сергей Семак призвал помогать гдовскому «Дому Белого аиста».ВИДЕО: vk.com/aistiniydom.

ИСТОЧНИК KP.RU