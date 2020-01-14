Средневековый музыкальный инструмент обнаружили Псковские археологи
На Мстиславском раскопе в Пскове археологи обнаружили средневековый музыкальный инструмент варган. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», запись об удивительной находке появилась в официальной группе Археологического центра Псковской области в Instagram.
Как отмечают специалисты, варган – один из самых распространенных музыкальных инструментов в средневековом Пскове. Самые частые артефакты, относящиеся к музыкальной культуре, встречающиеся на территории Пскова – глиняная свистулька и варган. Это может говорить не только о популярности этих инструментов. Дело в том, что материалы, из которых они изготовлены - железо и глина - лучше всего сохраняются в культурном слое.
Сотрудники Центра замечают, что после реставрации предмет станет более узнаваемым. Пока что нелегко догадаться, что эта находка – музыкальный инструмент.
Фото: nashaltay.ru. Так выглядит новенький варган.
Варган устроен следующим образом: в проеме рамки колеблется язычок, который и издает звук. Язычок можно привести в движение пальцем или дернув за специальную нитку.
ИСТОЧНИК KP.RU