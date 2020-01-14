Средневековый музыкальный инструмент обнаружили Псковские археологи

14 Янв. 2020 2020-01-14T15:58:41+03:00

Фото: Instagram Археологического центра Псковской области. Как думаете, как играть на этой штуковине?

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На Мстиславском раскопе в Пскове археологи обнаружили средневековый музыкальный инструмент варган. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», запись об удивительной находке появилась в официальной группе Археологического центра Псковской области в Instagram.

Как отмечают специалисты, варган – один из самых распространенных музыкальных инструментов в средневековом Пскове. Самые частые артефакты, относящиеся к музыкальной культуре, встречающиеся на территории Пскова – глиняная свистулька и варган. Это может говорить не только о популярности этих инструментов. Дело в том, что материалы, из которых они изготовлены - железо и глина - лучше всего сохраняются в культурном слое.

Сотрудники Центра замечают, что после реставрации предмет станет более узнаваемым. Пока что нелегко догадаться, что эта находка – музыкальный инструмент.

Фото: nashaltay.ru. Так выглядит новенький варган.

Варган устроен следующим образом: в проеме рамки колеблется язычок, который и издает звук. Язычок можно привести в движение пальцем или дернув за специальную нитку.

ИСТОЧНИК KP.RU