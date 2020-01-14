Власти Псковской области потребовали бизнесмена освободить землю для строительства здания «Службы «112»
Власти Псковской области потребовали местного бизнесмена, незаконно занявшего участок на улице Рокоссовского, освободить землю для возведения здания «Службы «112». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе региональной администрации, тема строительства нового здания стала одной из центральных во время рабочего заседания по руководством вице-губернатора Псковской области Нинель Салагаевой.
Участники встречи отметили, что сейчас участок в 3 тысячи квадратных метров одним из псковских бизнесменов используется как парковка. Между тем земля принадлежит области и предоставлена в аренду лишь «Псковпассажиравтотрансу». В связи с этим Арбитражный суд региона вынес потребовал предпринимателя освободить участок и вернуть землю областной администрации. До установленного срока, конца октября 2019 года, предприниматель постановление суда проигнорировал.
На заседании Нинель Салагаева напомнила нарушителю об уголовной ответственности за неисполнение предписаний. И прибегла к псковским приставам, которые обозначили новую дату полного освобождения участка — 20 января.
КОНКРЕТНО
Новая служба займётся приёмом, обработкой и передачей поступающих от населения вызовов экстренных служб, включая пожарную безопасность в городе и регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU