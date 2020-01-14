Власти Псковской области потребовали бизнесмена освободить землю для строительства здания «Службы «112»

14 Янв. 2020 2020-01-14T17:38:22+03:00

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Власти Псковской области потребовали местного бизнесмена, незаконно занявшего участок на улице Рокоссовского, освободить землю для возведения здания «Службы «112». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе региональной администрации, тема строительства нового здания стала одной из центральных во время рабочего заседания по руководством вице-губернатора Псковской области Нинель Салагаевой.

Участники встречи отметили, что сейчас участок в 3 тысячи квадратных метров одним из псковских бизнесменов используется как парковка. Между тем земля принадлежит области и предоставлена в аренду лишь «Псковпассажиравтотрансу». В связи с этим Арбитражный суд региона вынес потребовал предпринимателя освободить участок и вернуть землю областной администрации. До установленного срока, конца октября 2019 года, предприниматель постановление суда проигнорировал.

На заседании Нинель Салагаева напомнила нарушителю об уголовной ответственности за неисполнение предписаний. И прибегла к псковским приставам, которые обозначили новую дату полного освобождения участка — 20 января.

КОНКРЕТНО

Новая служба займётся приёмом, обработкой и передачей поступающих от населения вызовов экстренных служб, включая пожарную безопасность в городе и регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU