Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП в Пскове
11 января неизвестный водитель сбил 51-летнюю женщину
Водитель скрылся с места аварии, марка автомобиля также неизвестна.Фото: Сергей ГАПОН
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В Пскове на улице Инженерной неизвестный водитель насмерть сбил женщину. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков», 11 января 2020 года в 2:40 случилась смертельная авария.
51-летняя женщина шла по краю проезжей части во встречном направлении. Неизвестный водитель на неустановленной машине сбил пешехода, женщина умерла на месте.
Полиция до сих пор ищет очевидцев дорожно-транспортного происшествия или людей, располагающих какой-либо информацией. Обращайтесь в полицию по телефону 02.
ИСТОЧНИК KP.RU