Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП в Пскове

14 Янв. 2020 2020-01-14T17:55:19+03:00

Водитель скрылся с места аварии, марка автомобиля также неизвестна. Фото: Сергей ГАПОН

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В Пскове на улице Инженерной неизвестный водитель насмерть сбил женщину. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков», 11 января 2020 года в 2:40 случилась смертельная авария.

51-летняя женщина шла по краю проезжей части во встречном направлении. Неизвестный водитель на неустановленной машине сбил пешехода, женщина умерла на месте.

Полиция до сих пор ищет очевидцев дорожно-транспортного происшествия или людей, располагающих какой-либо информацией. Обращайтесь в полицию по телефону 02.

ИСТОЧНИК KP.RU