В Пскове и Псковском районе назвали места для крещенских купаний
Места для массовых купаний в Крещение определили в Пскове и Псковском районе. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, 14 января прошло заседание по вопросам безопасности людей во время крещенских купаний.
Единственным местом для купания в Пскове станет городской пляж, другие места признали небезопасными.
В Псковском районе можно будет окунуться в источнике святого великомученика Георгия Победоносца в деревне Камно, в Елизаровском источнике Спасо-Елеазаровского женского монастыря, в источниках Никандровской пустыни и Крыпецкого монастыря, а также на реке Великой в деревне Выбуты.
Так как в эту зиму стоит аномальное тепло и водоемы не замерзли, заходить в воду придется с берега, без традиционного окунания в прорубь. В некоторых монастырях построены специальные купели.
Купаться стоит в обозначенных местах, так как власти и специальные службы обеспечивают безопасность купания: исследуют воду, организуют освещение, устанавливают палатки для переодевания и указательные знаки.
Окунуться в источнике можно будет после утренней литургии 18 и 19 января, в эти дни будет происходить великое освящение воды. Участники встречи отметили, что к купелям лучше приходить в светлое время суток, а в вечернее - стоит окунаться при монастырях, так как там все оборудовано.
Следить за безопасностью купающихся в Псковской области будет аварийно-спасательная служба, пожарные, дорожная полиция и вневедомственная охрана, медицинские бригады, а также общественники.
- Помните, в холодной воде можно находиться не более одной минуты, поскольку далее возникает общее переохлаждение организма, которое чревато последствиями различной степени тяжести, - предостерегла заместитель председателя комитета по здравоохранению региона Зоя Шапошникова.
ИСТОЧНИК KP.RU