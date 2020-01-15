В Пскове и Псковском районе назвали места для крещенских купаний

15 Янв. 2020 2020-01-15T09:53:36+03:00

Раньше псковичи окунались в прорубь, но в этот раз крещенские морозы обошли нас стороной. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Окунаться в крещенскую воду безопасно только в специально оборудованных местах

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Места для массовых купаний в Крещение определили в Пскове и Псковском районе. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, 14 января прошло заседание по вопросам безопасности людей во время крещенских купаний.

Единственным местом для купания в Пскове станет городской пляж, другие места признали небезопасными.

В Псковском районе можно будет окунуться в источнике святого великомученика Георгия Победоносца в деревне Камно, в Елизаровском источнике Спасо-Елеазаровского женского монастыря, в источниках Никандровской пустыни и Крыпецкого монастыря, а также на реке Великой в деревне Выбуты.

Так как в эту зиму стоит аномальное тепло и водоемы не замерзли, заходить в воду придется с берега, без традиционного окунания в прорубь. В некоторых монастырях построены специальные купели.

Купаться стоит в обозначенных местах, так как власти и специальные службы обеспечивают безопасность купания: исследуют воду, организуют освещение, устанавливают палатки для переодевания и указательные знаки.

Окунуться в источнике можно будет после утренней литургии 18 и 19 января, в эти дни будет происходить великое освящение воды. Участники встречи отметили, что к купелям лучше приходить в светлое время суток, а в вечернее - стоит окунаться при монастырях, так как там все оборудовано.

Следить за безопасностью купающихся в Псковской области будет аварийно-спасательная служба, пожарные, дорожная полиция и вневедомственная охрана, медицинские бригады, а также общественники.

- Помните, в холодной воде можно находиться не более одной минуты, поскольку далее возникает общее переохлаждение организма, которое чревато последствиями различной степени тяжести, - предостерегла заместитель председателя комитета по здравоохранению региона Зоя Шапошникова.

ИСТОЧНИК KP.RU