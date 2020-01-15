2020-01-15T10:36:26+03:00
Недвижимость

В Пскове в частном секторе появятся площадки для сбора мусора

Администрация города вместе с жителями определит наиболее удобные места для установки контейнеров
Алиса Солнцева
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Отсутствие контейнеров в частном секторе приводит к стихийным свалкам.Отсутствие контейнеров в частном секторе приводит к стихийным свалкам.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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В Пскове в частном секторе появятся площадки для сбора мусора. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, вопрос вывоза ТКО из частного сектора обсудили на совещании в городской думе.

В городе контейнерные площадки находятся вблизи многоквартирных домов, а частному сектору приходится отвозить мусор на эти площадки. Это доставляет неудобство жильцам и перегружает контейнеры рядом с многоквартирными домами.

Прежде чем определить места для установки площадок в частном секторе, администрация организует встречи с жителями и депутатами. На таких встречах выявят комфортное расположения контейнеров, прикрепят улицы и дома к конкретным площадкам.

Сергей Пайст, директор «Экопрома», посоветовал не выбирать место у оживленных трасс, чтобы контейнеры не заполняли проезжающие мимо люди. Компания «Экопром» готова установить контейнер в назначенных местах, строительством площадки можно будет заняться после того, как в бюджете заложат средства на эти цели.

Глава Пскова Елена Полонская подчеркнула, что уборка несанкционированных свалок в частном секторе оплачивается из городского бюджета. За 2019 год на это было потрачено 1,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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