На Завеличье похитили деньги из отделения почты
На месте преступления работает следственно-оперативная группа
Адрес отделения пока не сообщается.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Утром 15 января в Пскове похитили деньги из почтового отделения на Запсковье. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, преступление совершили в районе 8 утра, на месте с этого времени работает следственно-оперативная группа.
Обстоятельства произошедшего и поиск преступников ведут сотрудники МВД. Количество лиц и сумму хищения в ведомстве пока не сообщают. Классифицировать преступление как грабеж или разбой также должны эксперты.
ИСТОЧНИК KP.RU