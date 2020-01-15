2020-01-15T12:22:23+03:00
Происшествия

На Завеличье похитили деньги из отделения почты

На месте преступления работает следственно-оперативная группа
Максим Дмитриев
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Адрес отделения пока не сообщается.Адрес отделения пока не сообщается.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Утром 15 января в Пскове похитили деньги из почтового отделения на Запсковье. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, преступление совершили в районе 8 утра, на месте с этого времени работает следственно-оперативная группа.

Обстоятельства произошедшего и поиск преступников ведут сотрудники МВД. Количество лиц и сумму хищения в ведомстве пока не сообщают. Классифицировать преступление как грабеж или разбой также должны эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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