2020-01-15T16:04:17+03:00
Политика

Елена Полонская: президент услышал родителей

Глава города Пскова назвала обращение Владимира Путина «посланием для семьи»
Максим Дмитриев
Поделиться:
Просьбы регионального отделения партии услышали федеральные власти.Просьбы регионального отделения партии услышали федеральные власти.Фото: Дарья ХВАТКОВА
Изменить размер текста:

Глава Пскова Елена Полонская отметила, что президент услышал родителей и региональное отделение партии «Единая Россия». В пресс-службе псковского регионального отделения «Комсомольской правде – Псков» сообщили комментарий Елены Полонской к выступлению президента России Владимира Путина 15 января.

Многие решения президента направлены на поддержку семьи, материнства и детства. Так, государственную программу материнского капитала продлят до конца 2026 года, с 1 января 2020 года введут ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет, а с 1 сентября всех учащихся начальной школы обеспечат бесплатным горячим питанием.

Сбережение населения, то есть упор на решение демографических задач в стране, глава муниципалитета назвала стратегическим направлением власти.

Елена Полонская напомнила, что в прошлом году участники проекта «Крепкая семья» определили, что не все учащиеся начальной школы получают горячее питание. Реготделение партии направило в органы власти резолюцию по этому поводу. В связи с этим глава Пскова и заявила, что президент услышал родителей и региональное отделение партии.

- Это значит, что президент и партия слышат простых родителей, и проведенная ими работа не остается без внимания, - заключила Елена Полонская.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Михаил Ведерников назвал озвученные президентом социальные меры беспрецедентными
Три иностранца получили уголовное наказание за незаконное пересечение границ России в Псковской области
Елена Полонская: президент услышал родителей
Строитель из Пскова выиграл в лотерею 7 миллионов рублей
Пропавший в Пскове 13-летний подросток нашелся
Главу Печорского района изберут досрочно 5 апреля
На Завеличье похитили деньги из отделения почты
Прощание с погибшим очевидцем страшного ДТП в Псковском районе состоится 16 января
13-летнего подростка Михаила Соколова разыскивают в Пскове
В Пскове в частном секторе появятся площадки для сбора мусора
В Пскове и Псковском районе назвали места для крещенских купаний
Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП в Пскове
Власти Псковской области потребовали бизнесмена освободить землю для строительства здания «Службы «112»
Псковичи могут записаться в МФЦ через мобильное приложение
Средневековый музыкальный инструмент обнаружили Псковские археологи
Известный футболист Сергей Семак записал видеообращение в поддержку гдовского «Дома Белого аиста»
Псковское отделение Сбербанка рассказало о преимуществах цифровых сервисов для населения
Псковских аферистов Григория и Жанну Паламарчук нашли в Израиле
В Псковском районе рабочие забили сваи в основание нового моста через реку Кебь
Псковские власти прокомментировали демонтаж памятника архитектуры на улице Труда
Псковский автобус №11 вновь ходит через Гражданскую улицу
На набережной реки Псковы появятся стационарные туалеты
На следующий Новый год в Пскове появится новая центральная елка
Псков значительно экономит на бесснежной зиме