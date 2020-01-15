Елена Полонская: президент услышал родителей

15 Янв. 2020 2020-01-15T16:04:17+03:00

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Глава Пскова Елена Полонская отметила, что президент услышал родителей и региональное отделение партии «Единая Россия». В пресс-службе псковского регионального отделения «Комсомольской правде – Псков» сообщили комментарий Елены Полонской к выступлению президента России Владимира Путина 15 января.

Многие решения президента направлены на поддержку семьи, материнства и детства. Так, государственную программу материнского капитала продлят до конца 2026 года, с 1 января 2020 года введут ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет, а с 1 сентября всех учащихся начальной школы обеспечат бесплатным горячим питанием.

Сбережение населения, то есть упор на решение демографических задач в стране, глава муниципалитета назвала стратегическим направлением власти.

Елена Полонская напомнила, что в прошлом году участники проекта «Крепкая семья» определили, что не все учащиеся начальной школы получают горячее питание. Реготделение партии направило в органы власти резолюцию по этому поводу. В связи с этим глава Пскова и заявила, что президент услышал родителей и региональное отделение партии.

- Это значит, что президент и партия слышат простых родителей, и проведенная ими работа не остается без внимания, - заключила Елена Полонская.

ИСТОЧНИК KP.RU