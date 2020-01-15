2020-01-15T17:10:07+03:00
Происшествия

Три иностранца получили уголовное наказание за незаконное пересечение границ России в Псковской области

Пограничники задержали нарушителей с территории Беларуси и Латвии
Василиса Алексеева
Поделиться:
Нарушителям не удалось незаконно пересечь границу.Нарушителям не удалось незаконно пересечь границу.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

В Невельском и Себежском районах за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации привлекли к уголовной ответственности трех иностранных граждан.

Все три случая произошли в сентябре-октябре прошлого года, рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области,

- Граждане стран постсоветского пространства, заведомо зная, что въезд в Российскую Федерацию им не разрешен, решили попасть на территорию нашей страны незаконным путем, - пояснили в ведомстве.

Один из иностранцев пересек российско-белорусский участок государственной границы и был задержан псковскими пограничниками в районе населенного пункта Яськи Усвятского района. Для 51-летнего мужчины такое путешествие обернулось судимостью и штрафом в размере 80 тысяч рублей.

Два других иностранца, находясь в Латвийской Республике, решили проникнуть на территорию нашей страны в обход пункта пропуска «Бурачки», где их задержали сотрудники Пограничного управления.

Себежский районный суд признал нарушителей виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.322 УК РФ. Мужчина 42-х лет получил штраф в размере 200 тысяч рублей, но с учетом срока нахождения под стражей от уплаты штрафа освобожден. Женщина 1976 года рождения 8 месяцев проведет в колонии общего режима.

Вынесенные приговоры вступили в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Михаил Ведерников назвал озвученные президентом социальные меры беспрецедентными
Три иностранца получили уголовное наказание за незаконное пересечение границ России в Псковской области
Елена Полонская: президент услышал родителей
Строитель из Пскова выиграл в лотерею 7 миллионов рублей
Пропавший в Пскове 13-летний подросток нашелся
Главу Печорского района изберут досрочно 5 апреля
На Завеличье похитили деньги из отделения почты
Прощание с погибшим очевидцем страшного ДТП в Псковском районе состоится 16 января
13-летнего подростка Михаила Соколова разыскивают в Пскове
В Пскове в частном секторе появятся площадки для сбора мусора
В Пскове и Псковском районе назвали места для крещенских купаний
Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП в Пскове
Власти Псковской области потребовали бизнесмена освободить землю для строительства здания «Службы «112»
Псковичи могут записаться в МФЦ через мобильное приложение
Средневековый музыкальный инструмент обнаружили Псковские археологи
Известный футболист Сергей Семак записал видеообращение в поддержку гдовского «Дома Белого аиста»
Псковское отделение Сбербанка рассказало о преимуществах цифровых сервисов для населения
Псковских аферистов Григория и Жанну Паламарчук нашли в Израиле
В Псковском районе рабочие забили сваи в основание нового моста через реку Кебь
Псковские власти прокомментировали демонтаж памятника архитектуры на улице Труда
Псковский автобус №11 вновь ходит через Гражданскую улицу
На набережной реки Псковы появятся стационарные туалеты
На следующий Новый год в Пскове появится новая центральная елка
Псков значительно экономит на бесснежной зиме