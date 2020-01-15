Три иностранца получили уголовное наказание за незаконное пересечение границ России в Псковской области

15 Янв. 2020 2020-01-15T17:10:07+03:00

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В Невельском и Себежском районах за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации привлекли к уголовной ответственности трех иностранных граждан.

Все три случая произошли в сентябре-октябре прошлого года, рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области,

- Граждане стран постсоветского пространства, заведомо зная, что въезд в Российскую Федерацию им не разрешен, решили попасть на территорию нашей страны незаконным путем, - пояснили в ведомстве.

Один из иностранцев пересек российско-белорусский участок государственной границы и был задержан псковскими пограничниками в районе населенного пункта Яськи Усвятского района. Для 51-летнего мужчины такое путешествие обернулось судимостью и штрафом в размере 80 тысяч рублей.

Два других иностранца, находясь в Латвийской Республике, решили проникнуть на территорию нашей страны в обход пункта пропуска «Бурачки», где их задержали сотрудники Пограничного управления.

Себежский районный суд признал нарушителей виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.322 УК РФ. Мужчина 42-х лет получил штраф в размере 200 тысяч рублей, но с учетом срока нахождения под стражей от уплаты штрафа освобожден. Женщина 1976 года рождения 8 месяцев проведет в колонии общего режима.

Вынесенные приговоры вступили в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU