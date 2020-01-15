Михаил Ведерников назвал озвученные президентом социальные меры беспрецедентными
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал послание президента Федеральному собранию России. «Комсомольской правде – Псков» сообщили об этом в региональной администрации.
- Озвученный президентом России пакет социальных мер можно со всей уверенностью назвать беспрецедентным. Причем, далеко не только для России – такой уровень поддержки демографии и для большинства соседних стран будет неподъемным, – высказался губернатор.
Однако в сфере демографии России требуется большой рывок. Началом изменений послужила реализация национальных проектов годом ранее. Но стране требуются дополнительные меры поддержки материнства и детства.
- До 2017 года в области долго не строилось новых школ. К настоящему времени открыты уже три, - заметил Михаил Ведерников.
Таким образом, помимо финансового стимулирования, в регионах появляются новые социальные и образовательные учреждения, благоустраивают общественные пространства.
- Вместе с озвученным расширением материнского капитала на первенцев, поддержкой семей с низкими доходами, а также со всеми региональными решениями – а мы, например, запланировали в 2020 году значительно расширить возможности областного маткапитала — у нас появляется дополнительный комплекс мер для решения многих демографических проблем, - заявил губернатор Псковской области.
Критически важным для региона губернатор назвал увеличение коэффициента рождаемости. А это станет возможным благодаря озвученным президентом мерам поддержки.
ИСТОЧНИК KP.RU