Михаил Ведерников назвал озвученные президентом социальные меры беспрецедентными

15 Янв. 2020 2020-01-15T17:48:14+03:00

В Псковской области только в 2017 году стали открывать новые школы. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал послание президента Федеральному собранию России. «Комсомольской правде – Псков» сообщили об этом в региональной администрации.

- Озвученный президентом России пакет социальных мер можно со всей уверенностью назвать беспрецедентным. Причем, далеко не только для России – такой уровень поддержки демографии и для большинства соседних стран будет неподъемным, – высказался губернатор.

Однако в сфере демографии России требуется большой рывок. Началом изменений послужила реализация национальных проектов годом ранее. Но стране требуются дополнительные меры поддержки материнства и детства.

- До 2017 года в области долго не строилось новых школ. К настоящему времени открыты уже три, - заметил Михаил Ведерников.

Таким образом, помимо финансового стимулирования, в регионах появляются новые социальные и образовательные учреждения, благоустраивают общественные пространства.

- Вместе с озвученным расширением материнского капитала на первенцев, поддержкой семей с низкими доходами, а также со всеми региональными решениями – а мы, например, запланировали в 2020 году значительно расширить возможности областного маткапитала — у нас появляется дополнительный комплекс мер для решения многих демографических проблем, - заявил губернатор Псковской области.

Критически важным для региона губернатор назвал увеличение коэффициента рождаемости. А это станет возможным благодаря озвученным президентом мерам поддержки.

ИСТОЧНИК KP.RU