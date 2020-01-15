2020-01-15T21:53:52+03:00
Общество

Генеральный директор ООО «Титан-Полимер» Герман Петрушко высказался о послании президента России

Президент определил вектор для формирования кадрового потенциала региона
Дмитрий Мезенцев
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Герман Петрушко.Герман Петрушко.
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В своем послании к Федеральному Собранию президент Владимир Путин обозначил первоочередные задачи по привлечению в регионах специалистов в образование, здравоохранение и развитие новых предприятий на местах. В интервью Псковскому агентству информации генеральный директор ООО «Титан-Полимер» Герман Петрушко выразил уверенность в том, что инициативы главы государства в поддержке учреждений высшего образования и увеличении бюджетных мест будут этому способствовать.

- Мы должны заглянуть за горизонт в кадровой инновационной политике и образовательных программах, - отметил Герман Петрушко.

В конце прошлого года Псковский государственный университет и ООО «Титан-Полимер» подписали договор о сотрудничестве. На базе ПсковГУ начнется подготовка кадров по направлению «Химические технологии».

ИСТОЧНИК KP.RU

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