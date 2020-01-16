2020-01-16T09:55:27+03:00
Происшествия

Полиция выясняет обстоятельства гибели псковича на перекрестке улиц Вокзальной и Толстого

ГАИ опровергла версию с ДТП
Алиса Солнцева
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Сотрудники полиции и Госавтоинспекции изучили место происшествия и выясняют подробности.Сотрудники полиции и Госавтоинспекции изучили место происшествия и выясняют подробности.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На пересечении улиц Льва Толстого и Вокзальной в Пскове 15 января обнаружили труп мужчины. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, информация о погибшем появилась около 16:30.

Полиция еще выясняет подробности случившегося, также устанавливается личность мужчины.

Ранее в СМИ распространилась версия о том, что пешеход погиб вследствие ДТП. Однако в псковской ГИБДД отметили, что смертельных аварий на перекрестке не зафиксировано.

Кроме того, видимых признаков насильственной смерти или других повреждений на теле псковича не обнаружили. Быть может, мужчине стало плохо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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