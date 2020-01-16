Полиция выясняет обстоятельства гибели псковича на перекрестке улиц Вокзальной и Толстого

16 Янв. 2020 2020-01-16T09:55:27+03:00

Изменить размер текста: A A

На пересечении улиц Льва Толстого и Вокзальной в Пскове 15 января обнаружили труп мужчины. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, информация о погибшем появилась около 16:30.

Полиция еще выясняет подробности случившегося, также устанавливается личность мужчины.

Ранее в СМИ распространилась версия о том, что пешеход погиб вследствие ДТП. Однако в псковской ГИБДД отметили, что смертельных аварий на перекрестке не зафиксировано.

Кроме того, видимых признаков насильственной смерти или других повреждений на теле псковича не обнаружили. Быть может, мужчине стало плохо.

ИСТОЧНИК KP.RU