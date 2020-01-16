До 10 лет тюрьмы грозит четырём псковичам за мошенничество

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:27:39+03:00

Группировка проворачивала махинации и в Псковской области, и в северной столице

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Лишение свободы до 10 лет грозит четырём жителям Псковской области за мошенничество. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, члены преступной группировки в общей сложности причинили ущерб более чем 18 миллионов рублей.

По версии следствия, четверо приятелей замешаны не только в мошенничестве, но и в фальсификации доказательств в судах по гражданским делам. В 2017 и 2018 годах псковичи обманом пытались похитить право собственности на квартиру одной из семей региона, зная что для тех это жильё единственное.

Второй эпизод, по которому обвиняют жителей Псковской области, произошёл в Санкт-Петербурге. Там мошенники обманом присвоили дорогой автомобиль, получили за транспорт залог от подставного лица и, когда законный владелец попытался вернуть машину, стали требовать с него деньги через суд.

Помимо этого члены группировки неоднократно подделывали документы. Среди фальшивых бумаг значились, например, документы о трудоустройстве, учредительные документы. Все подделки псковичи использовали в судах, рассчитывая на многомиллионные компенсации.

Теперь за махинации четырём псковичам грозит уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU