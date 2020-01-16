2020-01-16T10:31:01+03:00
Звезды

17 января в музее-квартире Спегальского в Пскове состоится день открытых дверей

В день памяти Юрия Спегальского псковичей приглашают возложить цветы к могиле архитектора
Алиса Солнцева
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Фото: Псковский музей-заповедник. Спегальский за работой над росписью шкафчика XIX века.Фото: Псковский музей-заповедник. Спегальский за работой над росписью шкафчика XIX века.
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День памяти известного архитектора-реставратора, уроженца Пскова Юрия Спегальского пройдет 17 января. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Псковского музея-заповедника, в этот день псковичи могут возложить цветы к могиле Спегальского и бесплатно посетить музей-квартиру архитектора.

Юрий Спегальский, пскович, выпускник Ленинградского института инженеров коммунального строительства, принимал деятельное участие в восстановлении Пскова после Великой Отечественной войны.

- Мне не нужно ничего, кроме этого... – говорил Спегальский о своём желании восстановить послевоенный Псков.

Фото: Псковский музей-заповедник. 17 января вход в музей-квартиру будет свободным.

Фото: Псковский музей-заповедник. 17 января вход в музей-квартиру будет свободным.

Архитектор подготовил проекты реставраций памятников архитектуры Пскова: церкви Николы со Усохи, колокольни церкви Михаила и Гавриила Архангелов и корпусов при ней, церкви Богоявления с Запсковья, куполов Троицкого собора. Известна графическая серия Спегальского «По Пскову XVII века», в которой предстает реконструированный средневековый Псков.

КОНКРЕТНО

17 января в 11:00 на Мироносицком кладбище состоится возложение цветов к могиле Юрия Спегальского, а в мемориальной квартире-музее пройдет день открытых дверей, вход будет свободным. Адрес музея-квартиры: Псков, Октябрьский проспект,14/1, квартира 74. Часы работы: с 11:00 до 18:00, телефон: 8 (8112) 72-86-95.

ИСТОЧНИК KP.RU

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