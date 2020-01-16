ФОКОТ за 35 миллионов появится у псковского лицея «Развитие»

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:21:50+03:00

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Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (сокращённо «ФОКОТ») стоимостью 35 миллионов рублей появится у стен псковского лицея «Развитие». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе муниципалитета, из городского бюджета на реализацию проекта выделили 11,6 миллиона.

Необходимое для площадки оборудование в ближайшее время поступит в областной центр. До 15 октября 2020 года подрядчик завершит работы на объекте.

На площадке в 5 тысяч квадратных метров расположат спортивное ядро с круговой и прямой беговыми дорожками, яму с песком для прыжков в длину, хоккейную коробку, площадку для стритбола и сектор для прыжков в высоту. К ядру примкнёт разборная зрительская трибуна на 100 человек с навесом и внутренними отапливаемыми помещениями для спортсменов.

На территории ФОКОТа расположат ещё одну площадку для занятий воркаутом.

На территории комплекса установят площадку для занятий воркаутом, тренажёры, ворота для мини-футбола, бадминтонные стойки и баскетбольную площадку. Благодаря искусственному освещению, которое проведут к ФОКОТу, на площадке можно будет заниматься и поздним вечером. О безопасности позаботится система видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU