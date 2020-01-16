2020-01-16T11:21:50+03:00
Общество

ФОКОТ за 35 миллионов появится у псковского лицея «Развитие»

Спортивный комплекс обезопасят с помощью систем видеонаблюдения
Анна БЫСТРОВА
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На территории нового комплекса найдётся место для занятий практически любым видом спорта.На территории нового комплекса найдётся место для занятий практически любым видом спорта.
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Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (сокращённо «ФОКОТ») стоимостью 35 миллионов рублей появится у стен псковского лицея «Развитие». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе муниципалитета, из городского бюджета на реализацию проекта выделили 11,6 миллиона.

Необходимое для площадки оборудование в ближайшее время поступит в областной центр. До 15 октября 2020 года подрядчик завершит работы на объекте.

На площадке в 5 тысяч квадратных метров расположат спортивное ядро с круговой и прямой беговыми дорожками, яму с песком для прыжков в длину, хоккейную коробку, площадку для стритбола и сектор для прыжков в высоту. К ядру примкнёт разборная зрительская трибуна на 100 человек с навесом и внутренними отапливаемыми помещениями для спортсменов.

На территории ФОКОТа расположат ещё одну площадку для занятий воркаутом.

На территории ФОКОТа расположат ещё одну площадку для занятий воркаутом.

На территории комплекса установят площадку для занятий воркаутом, тренажёры, ворота для мини-футбола, бадминтонные стойки и баскетбольную площадку. Благодаря искусственному освещению, которое проведут к ФОКОТу, на площадке можно будет заниматься и поздним вечером. О безопасности позаботится система видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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