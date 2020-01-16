Пенсии псковских пенсионеров выросли на 944 рубля

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:41:01+03:00

Прибавка к выплатам положена даже в том случае, если пенсионеру установлена социальная доплата. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среднем в январе 2020 года пенсии выросли с 14 298 рублей до 15 242 рублей

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С января 2020 года страховые пенсии жителей Псковской области увеличились в среднем на 944 рубля. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России, с нового года пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на 6,6 процента, а это выше прогнозов инфляции по итогам 2019 года.

В среднем в январе пенсии выросли с 14 298 рублей до 15 242 рублей.

Средние размеры выплат в Псковской области:

- страховая пенсия по старости – 15 685 рублей (увеличилась на 971 рублей);

- страховая пенсия по инвалидности – 8 879 рублей (увеличилась на 550 рублей);

- страховая пенсия по случаю потери кормильца – 10 690 рублей (увеличилась на 662 рублей).

Прибавка у каждого пенсионера индивидуальна и зависит от размера пенсии.

Фото: пресс-служба ПФР.

Страховые пенсии повышаются следующим образом: сначала доходы пенсионера доводятся при помощи социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера в регионе, а затем к этой сумме устанавливается прибавка по итогам индексации.

ИСТОЧНИК KP.RU