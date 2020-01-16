2020-01-16T12:05:52+03:00
Происшествия

Более тонны бутылок с алкоголем изъяли псковские полицейские в кафе на Юбилейной

Спиртное в заведении продавали без лицензии
Анна БЫСТРОВА
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В «кафе» посетителей угощали спиртным без лицензии.В «кафе» посетителей угощали спиртным без лицензии.
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Более тонны бутылок с алкогольной продукцией изъяли псковские полицейские в кафе на улице Юбилейной в областной столице. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, подобная мера была вызвана тем, что горячительные напитки в заведении продавались без лицензии.

15 января сотрудники отдела исполнения административного законодательства УМВД России по Пскову с проверкой зашли в одну из так называемых «наливаек». Вопреки Федеральному закону спиртное здесь продавали без необходимых документов. В результате правоохранители изъяли из незаконного оборота 751 литр вина, 247 литров водки, 92 литра коньяка и 17 литров виски.

Опасный алкоголь полицейские изъяли.

Опасный алкоголь полицейские изъяли.

В пресс-службе ведомства добавили, что полиция в настоящее время проводит проверку деятельности заведения. В отношении владельца «кафе» на Юбилейной составили протокол об административном правонарушении.

На Юбилейной правоохранители побывали в ходе проверки.

На Юбилейной правоохранители побывали в ходе проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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