2020-01-16T12:50:31+03:00
Происшествия

За публичное оскорбление полицейских псковский военнослужащий получил штраф

Псковский гарнизонный военный суд обязал агрессивного мужчину заплатить 20 тысяч
Егор ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Хамство в отношении полицейских продолжилось и в отделении, куда доставили военнослужащего.Хамство в отношении полицейских продолжилось и в отделении, куда доставили военнослужащего.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

За публичное оскорбление полицейских, находящихся при исполнении, псковский военнослужащий получил штраф. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в военно-следственном отделе по Псковскому гарнизону, следствию удалось собрать достаточное количество доказательств вины одного из рядовых, проходящих службу по контракту в части на улице Генерала Маргелова.

Как удалось выяснить, 9 марта 2019 года с 3 до 6 часов вблизи дома №6 по улице 128 Стрелковой дивизии в Пскове полицейские задержали нетрезвого военнослужащего. Мужчина проявил агрессию и стал грубить представителям власти. Недовольство правонарушителя не прекратилось и после того, как его доставили в отделение полиции. В ответ на требования полицейских и инспекторов ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову военнослужащий продолжил нецензурно браниться.

За оскорбление представителей власти Псковский гарнизонный военный суд обязал мужчину заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Морозы придут в Псковскую область в феврале
За публичное оскорбление полицейских псковский военнослужащий получил штраф
Более тонны бутылок с алкоголем изъяли псковские полицейские в кафе на Юбилейной
Пенсии псковских пенсионеров выросли на 944 рубля
ФОКОТ за 35 миллионов появится у псковского лицея «Развитие»
В Псковской области назвали более 10 мест, в которых можно безопасно искупаться в Крещение
17 января в музее-квартире Спегальского в Пскове состоится день открытых дверей
До 10 лет тюрьмы грозит четырём псковичам за мошенничество
Полиция выясняет обстоятельства гибели псковича на перекрестке улиц Вокзальной и Толстого
Генеральный директор ООО «Титан-Полимер» Герман Петрушко высказался о послании президента России
Михаил Ведерников назвал озвученные президентом социальные меры беспрецедентными
Три иностранца получили уголовное наказание за незаконное пересечение границ России в Псковской области
Елена Полонская: президент услышал родителей
Строитель из Пскова выиграл в лотерею 7 миллионов рублей