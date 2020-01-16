За публичное оскорбление полицейских псковский военнослужащий получил штраф

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:50:31+03:00

Хамство в отношении полицейских продолжилось и в отделении, куда доставили военнослужащего. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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За публичное оскорбление полицейских, находящихся при исполнении, псковский военнослужащий получил штраф. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в военно-следственном отделе по Псковскому гарнизону, следствию удалось собрать достаточное количество доказательств вины одного из рядовых, проходящих службу по контракту в части на улице Генерала Маргелова.

Как удалось выяснить, 9 марта 2019 года с 3 до 6 часов вблизи дома №6 по улице 128 Стрелковой дивизии в Пскове полицейские задержали нетрезвого военнослужащего. Мужчина проявил агрессию и стал грубить представителям власти. Недовольство правонарушителя не прекратилось и после того, как его доставили в отделение полиции. В ответ на требования полицейских и инспекторов ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову военнослужащий продолжил нецензурно браниться.

За оскорбление представителей власти Псковский гарнизонный военный суд обязал мужчину заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU