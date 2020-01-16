Морозы придут в Псковскую область в феврале

16 Янв. 2020 2020-01-16T13:16:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В феврале в Псковскую область придут морозы. Об этом пишет «Российская газета», корреспондент которой пообщался с заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилой Паршиной.

Как рассказала Людмила Паршина, в Псковской области в последний месяц зимы погода вернется в норму, и в регион придут февральские морозы.

Для Псковской и Новгородской областей, а также Карелии нормальная температура воздуха в феврале днем – это -2-7 градусов, а ночью -7-12 градусов. Во время похолоданий по ночам температура может опускаться днем до -15 градусов, ночью – до -20. Такие же температуры в феврале наблюдаются на севере Центрального округа, в Тверской области.

В Москве в феврале температура ожидается в пределах нормы: днем -2-7, ночью – до -12 градусов. В пределах февральской нормы установится погода и в Нижегородской, Кировской и Московской областях, на юге Западной Сибири.

На юге, в Ростовской, Волгоградской областях и Краснодарском крае, температура в феврале может быть теплее обычной на один градус; чуть теплее нормы будет и на Урале – в Свердловской, Челябинской и Курганской областях.

Количество осадков на территории Псковской области будет держаться в пределах нормы. А вот на юго-востоке Центрального округа, в Саратовской и Волгоградской областях, в Ростовской области и Иркутской областях, а также на юге Приморья будут сильные снегопады.

ИСТОЧНИК KP.RU