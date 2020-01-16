2020-01-16T13:43:00+03:00
Экономика

С шестью новостройками Пскова познакомятся участники Тура по новостройкам

Будущие новоселы побывают в многоэтажных домах на Запсковье и Завеличье
Дмитрий Мезенцев
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Будущие новоселы смогут осмотреть новостройки Пскова.Будущие новоселы смогут осмотреть новостройки Пскова.
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Очередной Тур по новостройкам от «Комсомольской правды– Псков» состоится 25 января. Будущие новоселы посетят четыре современных жилых комплекса. В их числе: ЖК «Приоритет» (Кузбасской дивизии, 10); ЖК «Европа» (ул.Венская, 8); новый дом на Запсковье, ул. Крупская, 24, SMART-квартал (ул. Инженерная, 119 и ул. Юности, 24), ЖК «Новые Афины» (Ижорского бат. 13).

Участники Тура по новостройкам смогут выбрать не просто понравившуюся планировку квартиры, но и на месте оценить качество использованных для строительства материалов, пообщаться с представителем застройщика, задать ему все интересующие вопросы о доме, о системе коммуникаций, о благоустройстве прилегающей территории и ее застройке.

Еще одна важная особенность, будущие покупатели смогут оценить виды из окон своей будущей квартиры, изучить социальную инфраструктуру микрорайона, выбранного для жилья.

Кроме того, на месте можно будет обсудить вопросы оплаты, в том числе, с использованием военной ипотеки, материнского капитала.

КОНКРЕТНО

Тур по новостройкам состоится 25 января. Отъезд от редакции «Комсомольской правды - Псков» (Пароменская, 21/33) в 11.00.

Записаться в поездку по новым кварталам можно по телефону (8112) 702-042.

ИСТОЧНИК KP.RU

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