2020-01-16T15:59:10+03:00
Общество

Розы и берёзы: у стен Мирожского монастыря в Пскове высадят 100 кустарников и 200 деревьев

Уже сейчас рабочие приступили к расчистке территории от старых деревьев со сгнившими корнями
Анна БЫСТРОВА
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После реконструкции площадка у стен монастыря преобразится.После реконструкции площадка у стен монастыря преобразится.
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В рамках проекта по благоустройству территории у стен Мирожского монастыря в Пскове рабочие высадят около 100 кустарников и 200 деревьев. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации муниципалитета, проект реализуется под флагом программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов.

На участке площадью 4 гектара рабочие в настоящее время спиливают старые деревья. Затем специалистов ждут работы по установке открытой и закрытой дренажных систем, а также канализационной фильтрующей системы.

- Комиссия наблюдает за реализацией каждого проекта. На данной территории они нашли несколько деревьев, корневая система которых сгнила, а это значит, что они просто не выживут после реконструкции, - объяснила необходимость уничтожения старых деревьев председатель городского комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму Кристина Кобызь. - Кроме того, в рамках проекта благоустройства будет расширено русло реки Мирожки и вырыт остров - что тоже невозможно без спила каких-то деревьев.

На месте старых деревьев компания-подрядчик высадит около 200 деревьев лиственных пород, например, ивы, клены, березы, черемуху, а также 100 кустарников: розу, боярышник, бузину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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