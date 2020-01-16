2020-01-16T16:45:02+03:00
Общество

Ушел из жизни псковский художник-карикатурист Владимир Кузнецов

Сегодня, 16 января, состоялось прощание с мастером
Алиса Солнцева
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Фото: Союз художников России. Владимир Кузнецов ушел на 81-м году жизни.Фото: Союз художников России. Владимир Кузнецов ушел на 81-м году жизни.
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14 января ушел из жизни псковский художник-карикатурист, член Союза художников России Владимир Андронович Кузнецов, мужчине был 81 год. Прощание с покойным прошло сегодня, 16 января, в церкви Покрова Пресвятой Богородицы от Торгу. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в региональном отделении Союза художников России.

Фото: пресс-служба города Пскова.

Фото: пресс-служба города Пскова.

Владимир Кузнецов – член Союза художников России, художник-график, работающий в жанре политической карикатуры и плаката. Владимир Кузнецов пришел в сатиру более 50 лет назад, широкую известность обрел в 80-е годы. Художник участвовал выставках, конкурсах и биеннале в России и за рубежом, печатался в различных изданиях, даже в знаменитом советском «Крокодиле».

Фото: Союз художников России.

Фото: Союз художников России.

Псковский карикатурист – обладатель медали и диплома международного конкурса «Сатира в борьбе за мир», учрежденного Союзом художников России и Академией художеств. Награду Владимиру Кузнецову вручал именитый датский художник Херлуф Бидструп.

ИСТОЧНИК KP.RU

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