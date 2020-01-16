Полицейский из Псковской области победил на Всероссийском турнире по самбо
Сотрудник правоохранительных органов Псковской области капитан полиции Павел Фалилеев завоевал «золото» на Всероссийском турнире по самбо, посвящённом посвященный подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, победитель является кандидатом в мастера спорта по самбо.
Для того, чтобы получить главный приз соревнований, псковичу пришлось поучаствовать в пяти поединках в весовой категории до 100 килограммов. Конкуренцию сотруднику псковской полиции составили спортсмены из 22 регионов и 5 федеральных округов России. Однако Павел Фалилеев, добавили в пресс-службе ведомства, не оставил соперникам ни единого шанса на победу.
КОНКРЕТНО
В копилке спортивных достижений Павла Фалилеева значится не одна победа. Ранее он являлся неоднократным победителем и призером первенства «Динамо» среди силовых структур Псковской области.
ИСТОЧНИК KP.RU