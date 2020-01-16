Полицейский из Псковской области победил на Всероссийском турнире по самбо

16 Янв. 2020 2020-01-16T17:19:54+03:00

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Сотрудник правоохранительных органов Псковской области капитан полиции Павел Фалилеев завоевал «золото» на Всероссийском турнире по самбо, посвящённом посвященный подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, победитель является кандидатом в мастера спорта по самбо.

Для того, чтобы получить главный приз соревнований, псковичу пришлось поучаствовать в пяти поединках в весовой категории до 100 килограммов. Конкуренцию сотруднику псковской полиции составили спортсмены из 22 регионов и 5 федеральных округов России. Однако Павел Фалилеев, добавили в пресс-службе ведомства, не оставил соперникам ни единого шанса на победу.

КОНКРЕТНО

В копилке спортивных достижений Павла Фалилеева значится не одна победа. Ранее он являлся неоднократным победителем и призером первенства «Динамо» среди силовых структур Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU