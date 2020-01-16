2020-01-16T17:49:07+03:00
Происшествия

Двое жителей Порхова предстанут перед судом за убийство ветерана войны

Мужчины избили до смерти ветерана Великой Отечественной, чтобы украсть чемодан
Алиса Солнцева
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Убили, чтобы унести чемодан со старыми тряпками...Убили, чтобы унести чемодан со старыми тряпками...Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Двое жителей Порхова окажутся на скамье подсудимых за убийство ветерана Великой Отечественной войны. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в СУ СК России по Псковской области, первый отдел по расследованию особо важных дел завершил расследование уголовного дела.

Следствие выяснило, что в ночь на 27 января 2019 года два жителя Порхова 30 и 39 лет решили ограбить пожилую соседку, ветерана Великой Отечественной войны, инвалида 2 группы. Мужчины были пьяны.

В дом преступники проникли через форточку, забравшись по строительным лесам. Хозяйка была дома, и обвиняемые жестоко ее избили, нанося удары руками, ногами и табуретом. Травмы не оставляли ветерану шансов выжить.

Из дома жертвы мужчины вынесли чемодан. В нем было старое женское белье и обрезки материи. Награбленное не представляет материальной ценности, например, две застежки от бюстгальтера стоят 4 рубля 6 копеек.

Жители Порхова обвиняются в разбое (пункт «в» части 4 статьи 162) и убийстве (пункты «в», «ж», «з» части 2 статьи 105). Уголовное дело уже направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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