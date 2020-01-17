К 1 сентября 2020 года Пыталовскую среднюю школу капитально отремонтируют

17 Янв. 2020 2020-01-17T10:12:24+03:00

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К началу следующего учебного года подрядная организация выполнит капитальный ремонт Пыталовской средней школы. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, необходимость ремонта вызвана тем, что в декабре 2019 в несущих стенах 1 этажа здания обнаружили трещины.

Из-за этого часть здания с аварийными помещениями и классами, находящимися над ними, перекрыли. По словам председателя регионального комитета по образованию Александра Седунова, противоаварийные работы первой очереди в здании начнутся в ближайшее время. Об этом глава комитета заявил на встрече с руководском школы и родителями учеников во время рабочей поездки в муниципалитет.

- Необходимо также понять причину появления трещин в конструкции. Для этого следует провести более глубокую и детальную экспертизу здания, — отметил Александр Седунов и добавил, что работы по укреплению стен планируется провести вместе с капремонтом всего здания, который запланирован в 2020.

Из-за трещин в несущих стенах, часть помещений пришлось закрыть для школьников.

КСТАТИ

На время ремонта старшим школьникам придётся учиться в своих кабинетах, а не переходить из класса в класс, как это делалось ранее. Кроме того, обучение будет организовано в две смены. Для начальной школы уроки будут проводить на территории пыталовского филиала Островского многопрофильного колледжа.

ИСТОЧНИК KP.RU