2020-01-17T10:27:06+03:00
Происшествия

Во время пожара в жилом доме города Порхова погиб пенсионер

Пожарные прибыли на место через 2 минуты, однако, дом успел выгореть изнутри
Анна БЫСТРОВА
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На место происшествия незамедлительно направили 3 автоцистерны и 7 сотрудников МЧС.На место происшествия незамедлительно направили 3 автоцистерны и 7 сотрудников МЧС.Фото: Александр СИДОРЕНКО
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При пожаре в жилом доме города Порхова Псковской области погиб один из местных жителей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, трагедия произошла около 2 часов ночи 17 января.

В это время спасатели получили сигнал о помощи, согласно которому в жилом деревянном доме началось возгорание. В очагу пожара были направлены 7 сотрудников МЧС из состава порховской пожарной части №25, а также три автоцистерны. Пожарный расчёт прибыл на место через две минуты.

На месте оказалось, что здание площадью 72 квадратных метра успело почти полностью выгореть изнутри. В доме обнаружили труп мужчины. По имеющимся сведениям, погибший являлся 66-летним хозяином сгоревшей постройки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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