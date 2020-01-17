2020-01-17T11:33:31+03:00
Общество

С печи в Поганкиных палатах Пскова срезали изразцы

Объект будут реставрировать
Анна БЫСТРОВА
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ФОТО: vk.com/pskovmuseum. Специалисты провели фотофиксацию изразцов.ФОТО: vk.com/pskovmuseum. Специалисты провели фотофиксацию изразцов.
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С печи в Поганкиных палатах города Пскова срезали старинные изразцы. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе Псковского музея-заповедника, облицовочную плитку из обожжённой глины сняли для того, чтобы провести реставрационные работы на объекте.

После того, как музейщики срезали изразцы, была проведена фотофиксация. Это позволит вернуть печи исконный вид после того, как каменную кладку восстановят. Реставрацией печи займётся художественная мастерская «Образъ».

ФОТО: vk.com/pskovmuseum.

ФОТО: vk.com/pskovmuseum.

- Производство изразца – это сложный и трудоемкий процесс, 70% операции которого делаются вручную. Технологические секреты нарабатывались веками и сохраняются производителями в строжайшей тайне, - объяснили ценность каждой из таких глиняных плиток сотрудники пресс-службы музея-заповедника.

КОНКРЕТНО

Объекты внутри Поганкиных палат реставрируют под флагом проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России». После выполнения всех работ в областном центре создадут «Музейный квартал» - единую зону музейно-туристического обслуживания.

ФОТО: vk.com/pskovmuseum.

ФОТО: vk.com/pskovmuseum.

ИСТОЧНИК KP.RU

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